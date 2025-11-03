Массовая потасовка мигрантов с ножами и топорами произошла в Новой Москве

25 октября в Москве произошла массовая драка на территории ЖК «Прокшино». Всего в полицию было доставлено более 80 человек, на 65 составлены административные протоколы, сообщила представитель МВД Ирина Волк. По факту возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК), его фигурантами стали 19 человек. Максимальное наказание по статье — лишение свободы сроком до семи лет.