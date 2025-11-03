Под Минском водитель погиб, выйдя из сломавшегося авто на дорогу

Мужчина вышел из салона легковушки, чтобы устранить неисправность, и в этот момент в машину врезалась 30-летняя водитель «Опель Астра». После столкновения «Форд» наехал на своего хозяина, от травм мужчина скончался на месте. Водителя «Опеля» и ее 10-летнего пассажира с травмами доставили в больницу для обследования.