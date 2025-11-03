Ричмонд
Под Минском водитель погиб, выйдя из сломавшегося авто на дорогу

В Минском районе водитель погиб, выйдя из авто, чтобы устранить поломку.

Источник: Комсомольская правда

В Минском районе водитель погиб на дороге, выйдя из сломавшейся машины. Подробности аварии сообщил телеграм-канал «ГАИ Минщины».

Смертельное ДТП произошло 3 ноября на двенадцатом километре трассы Р-1, направлением Минск — Дзержинск. Рядом с агрогородком Щомыслица около 11.00 утра 57-летний водитель «Форд Эскейп» остановился во второй полосе из-за поломки авто.

Мужчина вышел из салона легковушки, чтобы устранить неисправность, и в этот момент в машину врезалась 30-летняя водитель «Опель Астра». После столкновения «Форд» наехал на своего хозяина, от травм мужчина скончался на месте. Водителя «Опеля» и ее 10-летнего пассажира с травмами доставили в больницу для обследования.

Проводится проверка.

Еще пьяный тракторист устроил смертельное ДТП на М-1 в Брестском районе.

И мы писали, что белорус отсудил у магазина компенсацию из-за стекла в купленном торте.