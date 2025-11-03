В центре Воронежа столкнулись две иномарки

Утром 3 ноября авария с потерпевшим произошла в центре Воронежа. Около 11.23 две легковушки столкнулись в Ленинском районе на пешеходном переходе между выставочным залом и остановкой на улице Кирова — напротив Романовского сквера. Фотографии и видео с места ДТП появились в городских пабликах около полудня.