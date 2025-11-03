Ричмонд
Житель Ростовской области задержан за хранение 140 граммов марихуаны

В Егорлыкском районе сотрудники полиции задержали 48-летнего местного жителя, у которого дома обнаружили 140 гр. марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Источник: Коммерсантъ

По информации ведомства, полицейские из группы по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД по Егорлыкскому району действовали на основе оперативных данных. При обыске жилища подозреваемого они нашли картонную коробку с веществом растительного происхождения.

«Физико-химическое исследование подтвердило, что изъятый материал является наркотическим средством — марихуаной массой 140 гр. Как установили оперативники, мужчина хранил наркотики для личного употребления», — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта). Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.