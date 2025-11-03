Ричмонд
В центре Перми легковушка врезалась в трамвай

Авария произошла на улице Революции.

Источник: ЧП Пермь

Водитель легкового автомобиля врезался в трамвай в центре Перми, сообщил портал v-kurse.ru.

На опубликованном видео видно, как из вагона, остановившегося на пересечении улиц Куйбышева и Революции, выходят пассажиры. Рядом стоит пострадавший при столкновении автомобиль, на земле видны обломки.

Ещё одно видео, снятое изнутри вагона, опубликовал телеграм-каналал «ЧП Пермь» — на нём заметно, что «Киа» не получила серьёзных повреждений, а водитель находится внутри. По словам свидетелей, среди пассажиров трамвая никто не пострадал.

Судя по дорожной ситуации, отражённой в сервисе «Яндекс. Карты», перегородивший дорогу из-за ДТП трамвай заметно осложнил движение по улице Куйбышева в направлении улицы Чкалова.