В центре Перми легковушка врезалась в трамвай

Водитель легкового автомобиля врезался в трамвай в центре Перми, сообщил портал v-kurse.ru.
На опубликованном видео видно, как из вагона, остановившегося на пересечении улиц Куйбышева и Революции, выходят пассажиры. Рядом стоит пострадавший при столкновении автомобиль, на земле видны обломки.
Ещё одно видео, снятое изнутри вагона, опубликовал телеграм-каналал «ЧП Пермь» — на нём заметно, что «Киа» не получила серьёзных повреждений, а водитель находится внутри. По словам свидетелей, среди пассажиров трамвая никто не пострадал.
Судя по дорожной ситуации, отражённой в сервисе «Яндекс. Карты», перегородивший дорогу из-за ДТП трамвай заметно осложнил движение по улице Куйбышева в направлении улицы Чкалова.