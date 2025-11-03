Ричмонд
+11°
слабый дождь
Пострадавшим от атаки БПЛА в Ростове и области выплатят материальную помощь

В Ростове открыт оперативный штаб для приема заявлений у пострадавших от БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростова и области получат материальную помощь после атаки БПЛА 2 ноября. Это следует из сообщений главы донской столицы Александра Скрябина и главы Мясниковского района Андрея Торпуджяна в их телеграм-каналах.

Напомним, ЧП произошло в ночь на 2 ноября в Первомайском районе Ростова. В результате атаки беспилотника выбило стекла в детском саду № 276. Также повреждения получил металлический ангар. Рядом с местом происшествия загорелась сухая трава на площади 100 квадратных метров.

На поврежденной территории ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. Специалисты проводят обход и фиксиют все повреждения. Александр Скрябин заявил, что все пострадавшие получат выплаты.

— Оперативный штаб для приема заявлений организован в Центре развития творчества детей и юношества. Он находится по адресу: улица Туполева, 8/2, кабинет № 1, — уточнил глава донской столицы.

Жители Мясниковского района также могут обращаться за материальной помощью. Глава района Андрей Торпуджян подтвердил, что все пострадавшие получат помощь согласно действующему законодательству.

