Прокуратура контролирует проверку после ДТП с четырьмя фурами в Приангарье

В Куйтунском районе на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» произошло столкновение четырех большегрузов. В ДТП погибли три человека, один из них скончался в больнице. Еще один пострадавший находится с травмами в медучреждении. Пятый пострадавший от госпитализации отказался, он получил ушибы. Среди погибших и пострадавших — граждане из Белоруссии и Китая. О произошедшем проинформировали МИД этих стран. На месте работают спасатели, медики, сотрудники полиции, которые разбираются в произошедшем, специалисты Дорожной службы.