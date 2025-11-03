Ричмонд
Прокуратура контролирует проверку после ДТП с четырьмя фурами в Приангарье

ИРКУТСК, 3 ноя — РИА Новости. Прокуратура контролирует проверку, начатую следственными органами после ДТП с четырьмя большегрузами в Приангарье на трассе Р-255 «Сибирь», сообщает Иркутская областная прокуратура.

Источник: РИА "Новости"

В Куйтунском районе на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» произошло столкновение четырех большегрузов. В ДТП погибли три человека, один из них скончался в больнице. Еще один пострадавший находится с травмами в медучреждении. Пятый пострадавший от госпитализации отказался, он получил ушибы. Среди погибших и пострадавших — граждане из Белоруссии и Китая. О произошедшем проинформировали МИД этих стран. На месте работают спасатели, медики, сотрудники полиции, которые разбираются в произошедшем, специалисты Дорожной службы.

«Прокуратура Куйтунского района поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной следственными органами по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении.

Движение на месте ДТП перекрыто в обоих направлениях. Объезд осуществляется через деревню Листвянка Куйтунского района.