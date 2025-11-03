В Твери суд арестовал виновника резонансного ДТП

ДТП произошло 23 октября. Как сообщало СУСК, мужчина при движении через перекресток, превысив скорость и опасаясь столкновения с выезжающим с второстепенной дороги автомобилем, выехал на полосу встречного движения, после чего — на тротуар вблизи остановки общественного транспорта. Пострадали четыре человека, включая семилетнего ребенка. Суд избрал виновнику ДТП меру пресечения в виде запрета определенных действий.