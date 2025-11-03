Пострадавшего на отдыхе в Турции жителя Башкирии доставили санавиацией в Уфу

Сегодня, 3 ноября, министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил о возвращении из-за границы нашего соотечественника, получившего на отдыхе травму позвоночника. Самолетом санитарной авиации мужчину привезли в Уфу и сразу же доставили в нейрохирургическое отделение РКБ имени Куватова.
— Наш соотечественник получил серьезную травму во время отдыха. Сейчас пациент продолжает лечение в нейрохирургическом отделении РКБ им. Куватова, — написал в своих соцсетях Айрат Рахматуллин.
Напомним, недавно житель Стерлитамака получил травму на отдыхе в Турции. Сейчас он уже находится в Республиканской больнице в Уфе, врачи оценивают его состояние как стабильное.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.