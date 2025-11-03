Ричмонд
Пострадавшего на отдыхе в Турции жителя Башкирии доставили санавиацией в Уфу

Жителя Башкирии с травмой позвоночника санавиацией доставили из Турции в Уфу.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 3 ноября, министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил о возвращении из-за границы нашего соотечественника, получившего на отдыхе травму позвоночника. Самолетом санитарной авиации мужчину привезли в Уфу и сразу же доставили в нейрохирургическое отделение РКБ имени Куватова.

— Наш соотечественник получил серьезную травму во время отдыха. Сейчас пациент продолжает лечение в нейрохирургическом отделении РКБ им. Куватова, — написал в своих соцсетях Айрат Рахматуллин.

Напомним, недавно житель Стерлитамака получил травму на отдыхе в Турции. Сейчас он уже находится в Республиканской больнице в Уфе, врачи оценивают его состояние как стабильное.

