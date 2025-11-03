В Молдове при родах умер ребенок: Семья обвиняет врачей в халатности

Шокирующий случай в Единцах: роды, закончившиеся смертью ребенка и молчание врачей.
В родильном доме Единец 21 октября смертью ребенка закончились четырёхдневные роды. Родика Суруджиу из села Климэуцы ждала третью дочь, Марию, но уходить из роддома ей пришлось одной. Малышка умерла.
«Мы переживаем страшное горе. До сих пор нет никаких новостей — ни от экспертизы, ни от следствия. Когда тело Марии привезли из морга, мы сами вызвали полицию. Роддом даже не сообщил о смерти, как того требует закон. Полицейские заставили мою старшую, 15-летнюю дочь, раздеть младенца и сфотографировать следы на теле. На коже были ссадины и царапины. Я не понимаю, почему»,
— рассказала Родика.
Теперь семья ждёт заключения экспертов, и это ожидание может растянуться на сорок дней. Врачи молчат, журналистов избегают, а местные чиновники делают вид, что ничего не произошло.
Между тем, случай далеко не первый: за этот год в роддоме Единец зафиксировали как минимум три подозрительные смерти новорождённых. Однако ни расследований, ни увольнений не было.
WTF?! Эммм… мы опустим тот факт, что роды длились четверо суток, может, по новейшим методикам ВОЗ теперь так положено. Но, полицейские, которые по словам матери, заставили несовершеннолетнюю фотографировать мертвого ребенка — это аллес капут!
Источник: t.me/wtfmoldova.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Почему Молдову никогда не примут в ЕС без Приднестровья и при чем тут «кипрский прецедент»: Властям ПАС придется договариваться с Россией — как им этого не хочется.
«Кипрский прецедент» не подходит Молдове — кто говорит обратное, тот врет (далее…).
Пенсионный стаж в Молдове можно купить за деньги: Во сколько гражданам обойдется ранний уход на заслуженный отдых.
В Молдове можно купить трудовой стаж, но цена на него отпугивает (далее…).
Нового премьера радует, что в Румынии хуже, чем в Молдове, президент Санду приглашает румын посмотреть на доведенную до нищеты нашу страну: И никто за 4 года не попытался навести порядок там, где они получили власть.
Очень по-пасовски — сравнивать ситуацию в Молдове с другими странами и ничего не делать в нашей республике (далее…).