Ростовского бухгалтера осудили за хищение 1,5 млн рублей через лишние выплаты

В Ростове осудили бухгатера, начислившую себе на 1,5 млн рублей зарплаты больше.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове осудили бухгалтера, начислившую себе лишних 1,5 млн рублей зарплаты. Об этом рассказали в Главном управлении МВД по Донскому региону.

— Следствие установило, что женщина работала бухгалтером в двух коммерческих организациях. С 2019 по 2021 год она использовала свое должностное положение для незаконных начислений, — прокомментировали в донском главке. — Она назначала себе дополнительные выплаты, которые ей не полагались. Среди них были отпускные, командировочные и завышенная заработная плата.

Преступление раскрыли в ходе проверки бухгалтерских документов компаний. Общий ущерб от действий бухгалтера превысил 1,5 миллиона рублей.

— Советский районный суд Ростова-на-Дону признал женщину виновной по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». С учетом полного признания вины и частичного возмещения ущерба суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Испытательный срок составил 4 года.

