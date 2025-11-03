Ростовского бухгалтера осудили за хищение 1,5 млн рублей через лишние выплаты

— Следствие установило, что женщина работала бухгалтером в двух коммерческих организациях. С 2019 по 2021 год она использовала свое должностное положение для незаконных начислений, — прокомментировали в донском главке. — Она назначала себе дополнительные выплаты, которые ей не полагались. Среди них были отпускные, командировочные и завышенная заработная плата.