Рыбак из Пермского края утонул на озере в Башкирии

Он выпал из лодки, встав на ее край.

Источник: Комсомольская правда

О трагедии в Башкирии, где накануне утонул житель Пермского края, рассказал на своей странице в соцсетях председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Несчастный случай произошел ночью, 3 ноября, в Краснокамском районе вблизи деревни Бачкитау, в Башкирии.

— Двое мужчин отправились на рыбалку на озеро Лабода. Однако из-за неосторожности выпали из лодки, когда встали на ее край. Один рыбак смог выплыть на берег и позвонить в экстренные службы, — сообщил Кирилл Первов.

Сейчас водолазы Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям ведут поиски второго рыбака. Известно, что мужчине был 41 год.