В Волгограде задержали мужчину за ложное сообщение о теракте

Житель Волжского в состоянии опьянения решил привлечь внимание к своей персоне, «заминировав» здание бывшего работодателя.

Источник: Комсомольская правда

Тревожный звонок поднял на ноги экстренные службы Волгограда. Неизвестный сообщил о готовящемся взрыве в одном из зданий города. На место немедленно выехали сотрудники полиции и кинологи с собаками. Специалисты тщательно проверили здание и прилегающую территорию, но никаких опасных предметов не обнаружили. Сообщение оказалось ложным.

Оперативники быстро установили личность звонившего. Им оказался 29-летний житель города Волжского, у которого уже были проблемы с законом. Мужчина признался, что был пьян. В здании, о котором шла речь, находится его бывшее место работы. Таким странным способом он просто хотел привлечь к себе внимание, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Теперь его вниманием займутся правоохранительные органы. В отношении волжанина возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.