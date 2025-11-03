В Волгограде задержали мужчину за ложное сообщение о теракте

Тревожный звонок поднял на ноги экстренные службы Волгограда. Неизвестный сообщил о готовящемся взрыве в одном из зданий города. На место немедленно выехали сотрудники полиции и кинологи с собаками. Специалисты тщательно проверили здание и прилегающую территорию, но никаких опасных предметов не обнаружили. Сообщение оказалось ложным.
Оперативники быстро установили личность звонившего. Им оказался 29-летний житель города Волжского, у которого уже были проблемы с законом. Мужчина признался, что был пьян. В здании, о котором шла речь, находится его бывшее место работы. Таким странным способом он просто хотел привлечь к себе внимание, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.
Теперь его вниманием займутся правоохранительные органы. В отношении волжанина возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.