В Волгограде задержали мужчину за ложное сообщение о теракте

Оперативники быстро установили личность звонившего. Им оказался 29-летний житель города Волжского, у которого уже были проблемы с законом. Мужчина признался, что был пьян. В здании, о котором шла речь, находится его бывшее место работы. Таким странным способом он просто хотел привлечь к себе внимание, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.