Две «Газели» вспыхнули на парковке Нижнего Новгорода

С нее пламя перекинулось на аналогичное рядом стоящее авто. В результате пожара на 40 кв. метрах сгорели две «Газели».
Также повреждены три легковых автомобиля. О наличии пострадавших не сообщается.
В ликвидации последствий пожара принимали участие 18 специалистов ведомства. Предварительной причиной возгорания названа неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.
Ранее сообщалось, что автовоз с несколькими легковушками сгорел в Арзамасе.
Площадь пожара достигла 83 кв. метров. В тушении принимали участие два пожарных расчета.