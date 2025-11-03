Ричмонд
Две «Газели» вспыхнули на парковке Нижнего Новгорода

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, на ул. Шлиссельбургской в Ленинском районе загорелась «Газель».

Источник: МЧС РФ

С нее пламя перекинулось на аналогичное рядом стоящее авто. В результате пожара на 40 кв. метрах сгорели две «Газели».

Также повреждены три легковых автомобиля. О наличии пострадавших не сообщается.

В ликвидации последствий пожара принимали участие 18 специалистов ведомства. Предварительной причиной возгорания названа неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

Ранее сообщалось, что автовоз с несколькими легковушками сгорел в Арзамасе.

Площадь пожара достигла 83 кв. метров. В тушении принимали участие два пожарных расчета.