Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК показал фото лжеинвестора, обманувшего десять минчан на один миллион рублей

СК ищет всех жертв лжеинвестора, обманувшего десять минчан на миллион рублей.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет обнародовал фото лжеинвестора, обманувшего 10 минчан на 1 миллион рублей. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по городу Минску.

Правоохранители установили, что 30-летний минчанин с 2021-го работал рекламным менеджером в мессенджере Телеграм, подыскивая клиентов и предлагая им сотрудничество по продаже и изготовлению рекламы и контента. Кроме того, фигурант проводил консультации по криптоинвестициям. На самом деле мужчина только один раз смог заработать на крипторынке, но выдавал себя за эксперта.

В декабре 2024-го минчанин познакомился онлайн с 37-летней женщиной и предложил ей инвестировать в криптопроект. Сначала все обязательства он исполнял, но потом сказал, что проект оказался обманом и деньги он потерял. Минчанке «криптоэксперт» пообещал, что возместит все деньги, если она продолжит сотрудничество. Потерпевшая продолжила давать ему деньги, которые он проигрывал в казино. Когда долг стал непомерным минчанин нашел новую жертву для обмана — 26-летнего мужчину, которому также предложил вложиться в биткоин.

СК ищет всех жертв минского лжеинвестора. Фото: СК.

На допросе обвиняемый признался, что понимал, что деньги вернуть не сможет, но думал, что выиграет на ставках и тогда расплатиться с «инвесторами».

По «проверенной схеме» лжеинвестор обманул не менее 10 человек. Кроме того, он уговорил девушку взять в кредит авто, выплаты по которому осуществлял деньгами потерпевших.

Ущерб превысил 1 миллион белорусских рублей. Фигуранта будут судить за мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси). До суда он заключен под стражу.

— Устанавливается причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений. Расследование продолжается, — прокомментировали в СК, опубликовав фото обвиняемого.

Еще четыре белоруса пойдут под суд за помощь десяти иностранцам.

И мы писали, что директор и главбух украли продукции и денег своего предприятия на 750 000 рублей.