СК показал фото лжеинвестора, обманувшего десять минчан на один миллион рублей

Следственный комитет обнародовал фото лжеинвестора, обманувшего 10 минчан на 1 миллион рублей. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по городу Минску.
Правоохранители установили, что 30-летний минчанин с 2021-го работал рекламным менеджером в мессенджере Телеграм, подыскивая клиентов и предлагая им сотрудничество по продаже и изготовлению рекламы и контента. Кроме того, фигурант проводил консультации по криптоинвестициям. На самом деле мужчина только один раз смог заработать на крипторынке, но выдавал себя за эксперта.
В декабре 2024-го минчанин познакомился онлайн с 37-летней женщиной и предложил ей инвестировать в криптопроект. Сначала все обязательства он исполнял, но потом сказал, что проект оказался обманом и деньги он потерял. Минчанке «криптоэксперт» пообещал, что возместит все деньги, если она продолжит сотрудничество. Потерпевшая продолжила давать ему деньги, которые он проигрывал в казино. Когда долг стал непомерным минчанин нашел новую жертву для обмана — 26-летнего мужчину, которому также предложил вложиться в биткоин.
СК ищет всех жертв минского лжеинвестора. Фото: СК.
На допросе обвиняемый признался, что понимал, что деньги вернуть не сможет, но думал, что выиграет на ставках и тогда расплатиться с «инвесторами».
По «проверенной схеме» лжеинвестор обманул не менее 10 человек. Кроме того, он уговорил девушку взять в кредит авто, выплаты по которому осуществлял деньгами потерпевших.
Ущерб превысил 1 миллион белорусских рублей. Фигуранта будут судить за мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси). До суда он заключен под стражу.
— Устанавливается причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений. Расследование продолжается, — прокомментировали в СК, опубликовав фото обвиняемого.
