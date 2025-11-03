СК показал фото лжеинвестора, обманувшего десять минчан на один миллион рублей

В декабре 2024-го минчанин познакомился онлайн с 37-летней женщиной и предложил ей инвестировать в криптопроект. Сначала все обязательства он исполнял, но потом сказал, что проект оказался обманом и деньги он потерял. Минчанке «криптоэксперт» пообещал, что возместит все деньги, если она продолжит сотрудничество. Потерпевшая продолжила давать ему деньги, которые он проигрывал в казино. Когда долг стал непомерным минчанин нашел новую жертву для обмана — 26-летнего мужчину, которому также предложил вложиться в биткоин.