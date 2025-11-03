В Иркутской области провели внеплановое заседание после крупной аварии с фурами

IrkutskMedia, 3 ноября. В Иркутской области состоялось внеплановое заседание областной комиссии по безопасности дорожного движения. Его провёл первый заместитель губернатора региона Роман Колесов. Поводом стала авария на трассе Р-255 «Сибирь» в Куйтунском районе, где в результате столкновения четырёх большегрузов погибли трое человек. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем тг-канале (18+).
На заседании обсудили действия экстренных служб и ситуацию на месте происшествия. Как сообщила заместитель министра здравоохранения Галина Синькова, решается вопрос перевода тяжело пострадавшего гражданина Китая из Куйтунской районной больницы в Иркутскую областную клиническую больницу.
Движение на участке трассы временно перекрыто, транспорт направляют в объезд. По словам представителей ГИБДД, движение планируется возобновить ближе к ночи.
Напомним, В Куйтунском района прокуратура взяла под контроль процессуальную проверку по факту смертельного ДТП на 1581 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь». При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Законность принятых следователями решений оценит надзорное ведомство.
Проверка организована следственными органами по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).