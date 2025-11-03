В Иркутской области провели внеплановое заседание после крупной аварии с фурами

IrkutskMedia, 3 ноября. В Иркутской области состоялось внеплановое заседание областной комиссии по безопасности дорожного движения. Его провёл первый заместитель губернатора региона Роман Колесов. Поводом стала авария на трассе Р-255 «Сибирь» в Куйтунском районе, где в результате столкновения четырёх большегрузов погибли трое человек. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем тг-канале (18+).