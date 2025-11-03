Названы предварительные причины смертельного ДТП с фурами в Куйтунском районе

IrkutskMedia, 3 ноября. Временно исполняющий обязанности начальника Управления Госавтоинспекции по Иркутской области Сергей Глызин сообщил, что причиной столкновения четырёх фур на трассе Р-255 «Сибирь» стал выезд одного из большегрузов на встречную полосу. Ситуацию осложнили погодные условия и плохая видимость, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев с своем тг-канале (18+).
По информации Госавтоинспекции региона, водитель большегруза не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу, по которой двигались еще три грузовых автомобиля. Произошло столкновение и вынос еще одной машины на противоположную полосу.
В аварии погибли три человека — граждане Беларуси и Китая, ещё один водитель госпитализирован в тяжёлом состоянии. Гражданин России получил лёгкие травмы и от госпитализации отказался.
Глава Приангарья обратился к водителям с призывом быть особенно внимательными в непогоду.
«Во время непрерывных снегопадов невозможно обеспечить полностью безопасное дорожное покрытие. В таких условиях особенно важно соблюдать скоростной режим и и интервал движения.. От вашего поведения на дороге зависит жизнь других участников движения», — отметил Игорь Кобзев.
Напомним, в Иркутской области состоялось внеплановое заседание областной комиссии по безопасности дорожного движения. Его провёл первый заместитель губернатора региона Роман Колесов. Поводом стала авария на трассе Р-255 «Сибирь» в Куйтунском районе, где в результате столкновения четырёх большегрузов погибли трое человек.