Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске «Алмаз» задержал повара из-за его подработки и находки на рабочем месте

Задержанный бойцами «Алмаз» в Минске повар хранил на работе опасные вещества.

Источник: Комсомольская правда

В Минске бойцы спецподразделения «Алмаз» задержали повара, который имел незаконную подработку. Подробности сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Так, правоохранителями был задержан 33-летний повар одного из минских заведений. Выяснилось, что в тематической группе в мессенджере мужчина нашел подработку в наркошопе. Он должен был по заданию куратора забирать в закладках крупные партии психотропа, фасовать наркотик на мелкие дозы и раскладывать затем по тайникам в столице.

При задержании на рабочем месте у повара нашли и изъяли 80 граммов особо опасного психотропа.

Подозреваемый проработал на наркомаркет менее месяца. Ранее его уже судили за аналогичное преступление. Сейчас ему инкриминируют незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.

Между тем СК показал фото лжеинвестора, обманувшего десять минчан на один миллион рублей.

Еще четыре белоруса пойдут под суд за помощь десяти иностранцам.

И мы писали, что директор и главбух украли продукции и денег своего предприятия на 750 000 рублей.