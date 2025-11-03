В Минске «Алмаз» задержал повара из-за его подработки и находки на рабочем месте

В Минске бойцы спецподразделения «Алмаз» задержали повара, который имел незаконную подработку. Подробности сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Так, правоохранителями был задержан 33-летний повар одного из минских заведений. Выяснилось, что в тематической группе в мессенджере мужчина нашел подработку в наркошопе. Он должен был по заданию куратора забирать в закладках крупные партии психотропа, фасовать наркотик на мелкие дозы и раскладывать затем по тайникам в столице.
При задержании на рабочем месте у повара нашли и изъяли 80 граммов особо опасного психотропа.
Подозреваемый проработал на наркомаркет менее месяца. Ранее его уже судили за аналогичное преступление. Сейчас ему инкриминируют незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.
