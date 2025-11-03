Ричмонд
В Нижнем Тагиле машина спасателей попала в ДТП

На Урале спасательная служба попала в аварию.

Источник: телеграм-канал «Екатеринбург – Серов online»

В Нижнем Тагиле минувшим вечером произошло ДТП в районе улиц Орджоникидзе и Вагоностроителей. Об этом сообщает телеграм-канал «Екатеринбург — Серов online».

Как сообщается, машина спасательной службы столкнулась с легковушкой Renault Logan.

От удара два автомобиля вынесло к стеле. У автомобиля МЧС видны сильные механические повреждения.

В Госавтоинспекции области «КП-Екатеринбург» рассказали, сотрудники ведомства работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства ДТП. В областном ГУ МЧС уточняют информацию.

Напомним, что в Свердловской области 2 ноября в ДТП попала служебная машина Госавтоинспекции. Сотрудники устроили погоню за лихачом. Однако он врезался в служебный авто.