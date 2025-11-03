В Москве в ДТП с тремя машинами пострадали два человека

«По предварительным данным, примерно в 14:40 мск на 21-м км Варшавского шоссе произошло ДТП с участием трех транспортных средств. В результате ДТП пострадали два человека», — сказал собеседник агентства.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщается, что авария произошла в районе д. 178А. «На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении. Движение в районе ДТП в сторону области затруднено.