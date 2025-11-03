Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимские спасатели помогли двухлетней девочке, застрявшей в металлическом звонке

Спасатели в Уфе освободили застрявшую пальчиком в звонке 2-летнюю девочку.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 3 ноября, в службу спасения поступил звонок с просьбой о помощи от родителей 2-летней девочки. В многоэтажку на улице Энтузиастов прибыли сотрудники Управления гражданской защиты Уфы и помогли ребенку.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, у малышки застрял палец в металлическом звонке. Родители не смогли самостоятельно освободить ребенка и позвонили в 112. Спасатели аккуратно распилили звонок, разогнули его и освободили палец. К счастью, обошлось без серьезных травм и осложнений.

— Благодаря оперативным действиям специалистов ситуация была успешно разрешена без травм и осложнений. Просим родителей быть внимательными с игрушками, особенно для малышей, чтобы избегать подобных инцидентов, — прокомментировали в УГЗ Уфы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.