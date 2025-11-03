Уфимские спасатели помогли двухлетней девочке, застрявшей в металлическом звонке

Как рассказали в пресс-службе ведомства, у малышки застрял палец в металлическом звонке. Родители не смогли самостоятельно освободить ребенка и позвонили в 112. Спасатели аккуратно распилили звонок, разогнули его и освободили палец. К счастью, обошлось без серьезных травм и осложнений.