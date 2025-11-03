Бросившему собаку в стену петербургской парадной дали 15 суток ареста

Александр Сухоруков на судебном заседании заявил, что в тот день выпил много алкоголя и поэтому плохо соображал. Свой поступок он объяснил раздражением из-за лая собаки, но сожалеет об этом. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.