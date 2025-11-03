В Могилеве троллейбус сбил 12-летнюю девочку на переходе

Авария произошла сегодня в 15.10 на перекрестке улиц Первомайская и Гришина. По предварительным данным, 59-летний водитель троллейбуса проехал на запрещающий сигнал светофора и не уступил дорогу пешеходу. Девочка получила травмы и была госпитализирована.