В Могилеве троллейбус сбил 12-летнюю девочку на переходе

3 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве троллейбус совершил наезд на 12-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла сегодня в 15.10 на перекрестке улиц Первомайская и Гришина. По предварительным данным, 59-летний водитель троллейбуса проехал на запрещающий сигнал светофора и не уступил дорогу пешеходу. Девочка получила травмы и была госпитализирована.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости проявлять повышенное внимание при проезде пешеходных переходов. Родителям рекомендуется объяснять детям правила безопасного поведения на дороге и учить их убеждаться, что транспорт остановился и уступает дорогу.