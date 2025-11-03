Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заглох мотор на лодке: спасатели помогли рыбакам на Павловском водохранилище в Башкирии

Спасатели помогли рыбакам в Башкирии, у которых заглох мотор на лодке.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 3 ноября, спасатели госкомитета Башкирии по ЧС оказали помощь троим рыбакам, застрявшим посреди Павловского водохранилища. По данным пресс-службы ведомства, во время профилактического рейда спасатели увидели, что мужчина и женщина застряли на водоеме, потому что у них заглох мотор на лодке.

К счастью, пара рыбаков в медицинской помощи не нуждалась. Сотрудники госкомитета Башкирии по ЧС эвакуировали их до берега. В экстренном ведомстве просят всех любителей рыбалки и катания в лодках на водоемах перед отправкой в путь тщательно осмотреть плавательное средство. С собой обязательно нужно взять весла и спасательные средства.

— Не выходите на воду при неблагоприятных погодных условиях. При первых признаках поломки немедленно возвращайтесь к берегу. При экстренных ситуациях звоните в 112. Берегите себя и соблюдайте правила безопасности на воде! — прокомментировали в госкомитете Башкирии по ЧС.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.