Заглох мотор на лодке: спасатели помогли рыбакам на Павловском водохранилище в Башкирии

К счастью, пара рыбаков в медицинской помощи не нуждалась. Сотрудники госкомитета Башкирии по ЧС эвакуировали их до берега. В экстренном ведомстве просят всех любителей рыбалки и катания в лодках на водоемах перед отправкой в путь тщательно осмотреть плавательное средство. С собой обязательно нужно взять весла и спасательные средства.