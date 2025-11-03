Заглох мотор на лодке: спасатели помогли рыбакам на Павловском водохранилище в Башкирии

Сегодня, 3 ноября, спасатели госкомитета Башкирии по ЧС оказали помощь троим рыбакам, застрявшим посреди Павловского водохранилища. По данным пресс-службы ведомства, во время профилактического рейда спасатели увидели, что мужчина и женщина застряли на водоеме, потому что у них заглох мотор на лодке.
К счастью, пара рыбаков в медицинской помощи не нуждалась. Сотрудники госкомитета Башкирии по ЧС эвакуировали их до берега. В экстренном ведомстве просят всех любителей рыбалки и катания в лодках на водоемах перед отправкой в путь тщательно осмотреть плавательное средство. С собой обязательно нужно взять весла и спасательные средства.
— Не выходите на воду при неблагоприятных погодных условиях. При первых признаках поломки немедленно возвращайтесь к берегу. При экстренных ситуациях звоните в 112. Берегите себя и соблюдайте правила безопасности на воде! — прокомментировали в госкомитете Башкирии по ЧС.
