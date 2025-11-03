Губернатор назвал причины ДТП с гибелью белорусов в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев назвал предварительные причины аварии, в которой погибли белорусы (про ДТП в деталях и подробностях тут).
Кобзев в своем официальном телеграм-канале сообщил, что предварительной причиной столкновения стал выезд на полосу движения одного из большегрузов. При это непростая ситуация дополнительно усугубилась сложными погодными условиями.
Добавим, что Посольство Беларуси в России проинформировало, в свою очередь, что оказывается консульскую поддержку семьям погибших белорусов.
Ранее мы писали о том, что Беларусь открывает посольство в одной из стран, которая является членом НАТО
