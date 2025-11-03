Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский турист пропал на пляже Пхукета

На пляже Найтон на острове Пхукет пропал без вести российский турист, предположительно, он утонул, сообщает The Phuket News.

Источник: Reuters

Инцидент произошел в южной части пляжа. Пропавшего опознали как 31-летнего гражданина России Дмитрия Закуцкого. Полиция получила сообщение о его пропаже в 10:14 (6:14 мск) и выехала на место вместе со спасателями.

По словам подруги мужчины, она с друзьями купалась вместе с ним, когда сильная волна утащила Закуцкого под воду, после чего он не вынырнул. Поисковые работы начались немедленно. Местные водолазы прочесывают район, но там сильный прибой. Поиски продолжаются.

В октябре в Пхукете во время купания погиб 56-летний россиянин. Он утонул в первый день отпуска. Супруга туриста рассказала, что тот пошел купаться в море и примерно через полчаса стал звать на помощь.

Спасатели нашли его в воде уже без сознания. Попытки реанимировать мужчину не дали результатов, и он умер в больнице.