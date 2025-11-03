Мужчина утонул в пруду Толстик в Сергаче

В Сергаче мужчина утонул в одном из местных водоемов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Трагедия произошла на пруду Толстик. Из него силами АСО ГКУ НО «Управление по делам ГО, ЧС и ПБ Нижегородской области» извлекли и доставили на берег тело 45-летнего мужчины.
Информация о произошедшем была передана в правоохранительные органы. Специалистам предстоит разобрать в обстоятельствах произошедшего.
