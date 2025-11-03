Ричмонд
Мужчина утонул в пруду Толстик в Сергаче

Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

Источник: Комсомольская правда

В Сергаче мужчина утонул в одном из местных водоемов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Трагедия произошла на пруду Толстик. Из него силами АСО ГКУ НО «Управление по делам ГО, ЧС и ПБ Нижегородской области» извлекли и доставили на берег тело 45-летнего мужчины.

Информация о произошедшем была передана в правоохранительные органы. Специалистам предстоит разобрать в обстоятельствах произошедшего.

Ранее в Нижнем Новгороде произошло смертельное ДТП. 75-летний пенсионер почувствовал себя плохо за рулем автомобиля, потерял управление, а затем врезался в припаркованный Renault Duster. Мужчина умер в машине скорой помощи, не успев добраться до больницы.