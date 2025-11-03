Мужчина утонул в пруду Толстик в Сергаче

Ранее в Нижнем Новгороде произошло смертельное ДТП. 75-летний пенсионер почувствовал себя плохо за рулем автомобиля, потерял управление, а затем врезался в припаркованный Renault Duster. Мужчина умер в машине скорой помощи, не успев добраться до больницы.