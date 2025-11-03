Ричмонд
Волгоградка перевела 90 тысяч мошенникам для оформления страхового полиса

Возбуждено уголовное дело, полиция устанавливает личность злоумышленника.

Источник: РИА "Новости"

В полицию обратилась 32-летняя жительница Краснооктябрьского района города Волгограда. Она рассказала, что ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником страховой компании и предложил оформить новый полис медицинского страхования. Чтобы женщину не привлекли к ответственности якобы за спонсирование «вражеского государства», он убедил ее перевести почти 90 тыс. рублей на указанный счет. Потерпевшая сделала все так, как сказал мошенник, и перевела деньги через банкомат.

По данному факту возбуждено уголовное дело, полиция пытается установить личность злоумышленника, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.