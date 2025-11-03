Ричмонд
Частный дрон разбил окно квартиры на 15-м этаже в Химках

Квадрокоптер DJI Mavic 3 разбил окно квартиры в подмосковных Химках. Об инциденте сообщает Mash.

Инцидент с дроном обошёлся без жертв. Аппарат, не имевший на борту взрывчатых веществ, влетел в окно квартиры на 15 этаже. По предварительной информации, причиной стало то, что оператор утратил управление во время взлёта. В настоящее время полиция занимается поиском владельца коптера.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили 15 украинских дронов над тремя регионами России. Инциденты произошли над Белгородской, Брянской и Курской областями.

