Частный дрон разбил окно квартиры на 15-м этаже в Химках

Инцидент с дроном обошёлся без жертв. Аппарат, не имевший на борту взрывчатых веществ, влетел в окно квартиры на 15 этаже. По предварительной информации, причиной стало то, что оператор утратил управление во время взлёта. В настоящее время полиция занимается поиском владельца коптера.