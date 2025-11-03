Ричмонд
В Челябинске тело девочки нашли в диване

ЧЕЛЯБИНСК, 3 ноя — РИА Новости. Тело пятилетней девочки нашли в диване в квартире Челябинска, возбуждено уголовное дело, ведется поиск подозреваемых, сообщило региональное СУСК РФ.

По данным СУСК, в понедельник днем в квартире дома по улице 250-летия Челябинска нашли тело пятилетней девочки с колото-резаными ранениями. Установлено, что 43-летняя женщина с ребенком арендовала квартиру, девочку нашли в диване собственники жилья после сообщения квартиросъемщика о выселении.

«По данному факту в следственном отделе по Калининскому району города Челябинск СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом “в” части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится розыск подозреваемых, причастных к преступлению, назначена судебно-медицинская экспертиза, отмечает следствие.