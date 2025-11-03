В Брянской области пострадал мужчина при ударе дрона ВСУ по скутеру

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинский дрон-камикадзе атаковал село Кирилловка, пострадал мирный житель.
По словам главы региона, дрон ударил по движущемуся скутеру. В результате оказался ранен мужчина.
«Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. На месте работают оперативные и экстренные службы», — написал Александр Богомаз в Telegram.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе пострадали три мирных жителя в результате атак дронов ВСУ.