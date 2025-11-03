Россиянка загадочно пропала в Турции, оставив в отеле 12-летнего сына

Позже правоохранительные органы установили, что женщина покинула гостиницу в компании другого постояльца, с которым познакомилась накануне, и направилась на пляж купаться. Сам мужчина заявил, что в какой-то момент отошёл поиграть в волейбол, а когда вернулся, не обнаружил её. При этом он забрал её вещи в свой номер, а около 23:00 вернул сумку на ресепшен.