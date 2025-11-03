Ричмонд
При землетрясении на севере Афганистана погибли 27 человек, свыше 850 пострадали

На севере Афганистана число жертв землетрясения возросло до 27, а количество пострадавших почти достигло 900. Об этом сообщает портал Tolo News, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения.

«Сильное землетрясение, произошедшее минувшей ночью на севере страны, унесло жизни по меньшей мере 27 человек и оставило более 850 ранеными», — заявила директор регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья Ханан Балхи.

Напомним, что в провинции Саманган, Афганистан, зафиксировано землетрясение силой 6,8 балла по шкале Рихтера. Очаг располагался на глубине 30 километров, а интенсивность сотрясений на поверхности составила 7 баллов. Первоначальные сообщения от утра 3 ноября указывали на 534 пострадавших и не менее 20 погибших, однако эти цифры, к сожалению, продолжают увеличиваться.

