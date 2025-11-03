При землетрясении на севере Афганистана погибли 27 человек, свыше 850 пострадали

Напомним, что в провинции Саманган, Афганистан, зафиксировано землетрясение силой 6,8 балла по шкале Рихтера. Очаг располагался на глубине 30 километров, а интенсивность сотрясений на поверхности составила 7 баллов. Первоначальные сообщения от утра 3 ноября указывали на 534 пострадавших и не менее 20 погибших, однако эти цифры, к сожалению, продолжают увеличиваться.