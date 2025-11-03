Ричмонд
Тело убитой пятилетней девочки в Челябинске десять дней пролежало в диване

Тело убитой пятилетней девочки, найденной в диване одной из квартир в Челябинске пролежало десять дней, прежде чем его обнаружили. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах.

Квартира, где было обнаружено тело, сдавалось посуточно (фото из архива).

«Мать девочки зарегистрирована в Башкирии. Квартиру она сняла чуть больше месяца назад. За жилье платила посуточно. На днях хозяин квартиры предупредил женщину, что жилье надо освободить. Он прислал уборщицу, чтобы та навела порядок», — рассказал источник.

Уборщица нашла в диване подозрительный сверток. В нем было тело девочки с колото-резаными ранениями. Хозяин квартиры обратился в полицию. Сейчас сотрудник правоохранительных органов ищут мать девочки. По данным URA.RU, именно мать подозревается в убийстве ребенка.

В следственном управлении СКР по региону Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий.