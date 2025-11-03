Тело убитой пятилетней девочки в Челябинске десять дней пролежало в диване

«Мать девочки зарегистрирована в Башкирии. Квартиру она сняла чуть больше месяца назад. За жилье платила посуточно. На днях хозяин квартиры предупредил женщину, что жилье надо освободить. Он прислал уборщицу, чтобы та навела порядок», — рассказал источник.