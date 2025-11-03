В съемной квартире в Челябинске нашли убитую пятилетнюю девочку: видео

Страшную находку сделал владелец сдаваемой в аренду квартиры в Челябинске — в диване была спрятана убитая пятилетняя девочка. По данным следствия, эту квартиру снимала 43-летняя женщина с ребенком. СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело, а пресс-служба ведомства опубликовала оперативные кадры осмотра места преступления.