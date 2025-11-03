Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В съемной квартире в Челябинске нашли убитую пятилетнюю девочку: видео

Страшную находку сделал владелец сдаваемой в аренду квартиры в Челябинске — в диване была спрятана убитая пятилетняя девочка. По данным следствия, эту квартиру снимала 43-летняя женщина с ребенком. СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело, а пресс-служба ведомства опубликовала оперативные кадры осмотра места преступления.

Страшную находку сделал владелец сдаваемой в аренду квартиры в Челябинске — в диване была спрятана убитая пятилетняя девочка. По данным следствия, эту квартиру снимала 43-летняя женщина с ребенком. СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело, а пресс-служба ведомства опубликовала оперативные кадры осмотра места преступления.