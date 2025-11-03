Ричмонд
Владелец квартиры в Челябинске нашел в диване тело зарезанной пятилетней девочки

Владелец квартиры одного из домов в Челябинске нашел в ней тело пятилетней девочки с колото-резаными ранениями. Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СК) России по Челябинской области.

Тело ребенка нашли днем 3 ноября в квартире на улице 250-летия Челябинска. По данным следствия, владелец жилья нашел останки в диване, после того как 43-летняя женщина, которая вместе с ребенком арендовала квартиру, сообщила ему о выселении.

— По данному факту в следственном отделе по Калининскому району города Челябинска СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего), — передает Telegram-канал ведомства.

2 ноября армянские правоохранители обнаружили в 130 километрах от Еревана тело трехлетнего ребенка, который пропал неделю назад из села Цапатах Гегаркуникской области. В его поисках участвовали около 150 сотрудников правоохранительных органов, 150 спасателей, кинологи и порядка 200 добровольцев.