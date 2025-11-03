Владелец квартиры в Челябинске нашел в диване тело зарезанной пятилетней девочки

Владелец квартиры одного из домов в Челябинске нашел в ней тело пятилетней девочки с колото-резаными ранениями. Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СК) России по Челябинской области.