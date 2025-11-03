Польша оплатит Украине кредиты на 26 млн евро

Народный избранник обратился в финансовое ведомство с официальным запросом по данной тематике и обнародовал полученный ответ на платформе X. Согласно официальному документу, «украинская сторона направила в Европейскую комиссию ходатайство о содействии в виде компенсации процентных выплат по привлеченным финансовым ресурсам», при этом «в 2025 году польская сторона осуществляет перечисление своей доли обязательств в предварительном размере 25 968 192,15 евро».