Сына Плющенко экстренно госпитализировали после шоу в Петербурге

12-летний Александр Плющенко, сын знаменитого фигуриста Евгения Плющенко, оказался в больнице после выступления на ледовом шоу, устроенном в честь дня рождения отца в Петербурге. По словам самого олимпийского чемпиона, перед выходом на лёд его сын чувствовал себя очень плохо, а после завершения программы его пришлось экстренно госпитализировать. Информацию об этом распространило издание Sport24.