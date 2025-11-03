Сына Плющенко увезли на машине скорой помощи после шоу в Петербурге

Фигуриста Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, в понедельник, 3 ноября, увезли на скорой помощи после шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге.
По словам фигуриста, у его сына всю ночь была высокая температура.
— У Санька была всю ночь температура, сбивали ее, тошнило, состояние ужасное. Думали — все. Но деваться некуда, надо кататься. Вспоминаю себя: приходилось кататься в таких ситуациях. Сегодня мама Яна правильно сказала: «А как быть, если чемпионат мира, а ты в таком состоянии? Нет вариантов!», — рассказал Плющенко-старший.
Он отметил, что врачи «напичкали» сына лекарствами и он завершил свое выступление, передает портал «Спорт-Экспресс».
