В саду Челябинска заживо сгорел человек. Фото

На пожаре в садовом товариществе Челябинска погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

На пожаре в садовом товариществе Челябинска обнаружен труп мужчины.

«На территории сада “Тракторосад-4” огнем было охвачено садовое строение из древесных материалов, а также хозяйственная постройка. В ходе тушения спасателями было обнаружено тело погибшего 52-летнего мужчины», — говорится в заявлении ведомства.

Огнеборцы отмечают, что из-за плотной застройки существовала угроза распространения огня на соседние дома. Спасатели локализовали пожар на площади 100 квадратных метров.

В ликвидации возгорания были задействованы 20 сотрудников и пять единиц техники пожарно-спасательного гарнизона Челябинска. Обстоятельства инцидента будут выяснены специалистами подразделения дознания.

На месте работали 20 человек личного состава Из-за плотной застройки существовала угроза распространения огня на соседние домовладения.