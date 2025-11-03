Ричмонд
Зеленский: команда США приедет на Украину обсуждать «дрон-deal»

На следующей неделе Украину посетит американская делегация для обсуждения соглашения о производстве дронов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, слова которого приводит агентство «Интерфакс-Украина».

«Команда Соединенных Штатов Америки по поводу дрон-deal на следующей неделе будет в Украине», — заявил Зеленский. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

Зеленский также рассказал о планах по развитию экспорта украинской продукции. В настоящее время прорабатывается вопрос по представлению экспорта на Ближнем Востоке и в Азии.

Ранее URA.RU сообщало, что произойдет, если США передадут Киеву ракеты Tomahawk. По мнению политолога, передача Украине американских крылатых ракет не окажет существенного влияния на темпы наступления ВС РФ на фронте. Жесткая позиция Вашингтона по отношению к Москве обусловлена желанием США добиться «заморозки» конфликта.

