Суд оправдал екатеринбурженку по делу о заказе убийства экс-сожителя

Женщину освободили сразу после разглашения вердикта.
Свердловский областной суд оправдал жительницу Екатеринбурга Наталью Исаеву, обвиняемую в организации убийства по найму своего бывшего сожителя. Решение было принято судом присяжных единогласно, сообщила журналистка и правозащитница Ева Меркачева.
«Единогласно присяжные оправдали жительницу Екатеринбурга Наталью Исаеву, обвиняемую в организации убийства по найму своего бывшего сожителя. Мужчина жив! И киллера никакого не было. Женщину, от отчаяния хватавшуюся за любую возможность, “развел” некий проходимец», — написала Меркачева в своем telegram-канале.
Защита во главе с адвокатом Евгенией Кротовой смогла доказать, что никаких действий по организации преступления не предпринималось, а обвиняемая стала жертвой мошенника. Согласно материалам дела, Исаева пыталась найти защиту от навязчивого преследования со стороны бывшего партнера. В отчаянии она обратилась к человеку, который представился исполнителем заказного убийства, но оказался мошенником и просто получил с женщины деньги.
Благодаря усилиям защиты женщина была освобождена из СИЗО сразу после оглашения вердикта и воссоединилась с девятилетней дочерью на свободе. Меркачева отмечает, что дело стало подтверждением необходимости принятия закона о сталкинге, который запретил бы преследователям приближаться к жертвам.