Суд оправдал екатеринбурженку по делу о заказе убийства экс-сожителя

Защита во главе с адвокатом Евгенией Кротовой смогла доказать, что никаких действий по организации преступления не предпринималось, а обвиняемая стала жертвой мошенника. Согласно материалам дела, Исаева пыталась найти защиту от навязчивого преследования со стороны бывшего партнера. В отчаянии она обратилась к человеку, который представился исполнителем заказного убийства, но оказался мошенником и просто получил с женщины деньги.