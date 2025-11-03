В Эстонии неизвестные разрушили мемориальные плиты, установленные в честь легионеров 20-й дивизии СС. Они сбросили их с постаментов и разрисовали краской. Об этом сообщает портал Delfi.
«В Ида-Вирумаа снова осквернили памятники павшим в битве при Синимяэ», — сообщает издание.
Издание опубликовало фотографии, на которых видно, что мемориальные плиты, сброшены с постаментов. Отмечается, что это не первый случай, похожий инцидент произошёл в 2023 году.
Ранее сообщалось, что в Калининграде открылся парк «Спасенная Европа», в рамках которого созданы миниатюрные копии памятников советским воинам-освободителям, разрушенных в последние годы в странах Европы.