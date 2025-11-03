В Челябинске нашли тело 5-летней девочки в диване съемной квартиры

В Челябинске обнаружили тело 5-летней девочки в диване после сообщения съемщиком о выселении, информирует СУ СК РФ по региону.
Согласно данным следствия, женщина с ребенком арендовала квартиру. Впоследствии собственник жилья обнаружил в диване тело девочки. Это произошло после сообщения о выселении.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом “в” части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — сказано в публикации.
Сейчас специалисты проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза.
