Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске нашли тело 5-летней девочки в диване съемной квартиры

Специалисты возбудили уголовное дело после обнаружения тела девочки в Челябинске.

Источник: Аргументы и факты

В Челябинске обнаружили тело 5-летней девочки в диване после сообщения съемщиком о выселении, информирует СУ СК РФ по региону.

Согласно данным следствия, женщина с ребенком арендовала квартиру. Впоследствии собственник жилья обнаружил в диване тело девочки. Это произошло после сообщения о выселении.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом “в” части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — сказано в публикации.

Сейчас специалисты проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что в парке Екатеринбурга нашли тело женщины с признаками насильственной смерти.