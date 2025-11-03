Детское тельце в диване: владелец квартиры обнаружил страшную находку в Челябинске

Тело пятилетней девочки было найдено в диване арендованной квартиры в Челябинске. Как сообщает КП-Челябинск со ссылкой на ГУ МВД по региону, арендатором жилья была 43-летняя женщина.
Страшную находку обнаружил владелец квартиры на улице 250-летия Челябинска. Известно, что мать-одиночка, арендовавшая квартиру, резко сообщила о намерении съехать.
При осмотре жилья собственник нашел тело пятилетнего ребенка с колото-резанными ранами внутри раскладного дивана. По данным СК, женщина съехала с квартиры настолько стремительно, что даже оставила вещи.
«Полицейскими и следователями СУ СК проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного особо тяжкого деяния, его возможных свидетелей и очевидцев», — рассказали представители ГУ МВД по Челябинской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Главным подозреваемым следователи назвали мать ребенка. На данный момент ведутся ее поиски.
