Водитель грузовика сбил 10-летнего мальчика на самокате в Зеленограде

31 октября на Винницкой улице у дома 8 в Москве водитель автомобиля марки BMW сбил восьмилетнего мальчика, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы и скончался в машине скорой помощи, несмотря на усилия врачей.