Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Зеленограде 10-летний мальчик на самокате попал под колёса грузовика

В Зеленограде произошла авария, в результате которой пострадал 10-летний ребёнок. Мальчик двигался на самокате через пешеходный переход, когда его сбил оранжевый грузовик. Водитель транспортного средства, по всей видимости, не заметил ребёнка.

Источник: Life.ru

На место аварии оперативно прибыли сотрудники ГИБДД, медики и представители прокуратуры. Ребёнка госпитализировали, и ему оказывается медицинская помощь.

Как сообщили в прокуратуре Москвы, грузовик принадлежит частному лицу. Водитель утверждает, что не заметил ребёнка. В настоящее время проводятся необходимые экспертизы, включая проверку технического состояния грузовика и квалификации водителя.

Прокуратура Зеленоградского округа взяла расследование под свой контроль. Заместитель прокурора округа Дмитрий Панов выезжал на место происшествия для выяснения обстоятельств. Следователи проводят опрос свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения. По результатам проверки будет принято решение о дальнейших действиях, включая возможность возбуждения уголовного дела по статье о нарушении ПДД, повлекшем вред здоровью.

Ранее сообщалось, что в Рязани пьяный водитель насмерть задавил 11-летнего мальчика на тротуаре. Районная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, начатой по факту аварии.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.