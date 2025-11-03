В Зеленограде 10-летний мальчик на самокате попал под колёса грузовика

Прокуратура Зеленоградского округа взяла расследование под свой контроль. Заместитель прокурора округа Дмитрий Панов выезжал на место происшествия для выяснения обстоятельств. Следователи проводят опрос свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения. По результатам проверки будет принято решение о дальнейших действиях, включая возможность возбуждения уголовного дела по статье о нарушении ПДД, повлекшем вред здоровью.