В Зеленограде 10-летний мальчик на самокате попал под колёса грузовика

На место аварии оперативно прибыли сотрудники ГИБДД, медики и представители прокуратуры. Ребёнка госпитализировали, и ему оказывается медицинская помощь.
Как сообщили в прокуратуре Москвы, грузовик принадлежит частному лицу. Водитель утверждает, что не заметил ребёнка. В настоящее время проводятся необходимые экспертизы, включая проверку технического состояния грузовика и квалификации водителя.
Прокуратура Зеленоградского округа взяла расследование под свой контроль. Заместитель прокурора округа Дмитрий Панов выезжал на место происшествия для выяснения обстоятельств. Следователи проводят опрос свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения. По результатам проверки будет принято решение о дальнейших действиях, включая возможность возбуждения уголовного дела по статье о нарушении ПДД, повлекшем вред здоровью.
Ранее сообщалось, что в Рязани пьяный водитель насмерть задавил 11-летнего мальчика на тротуаре. Районная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, начатой по факту аварии.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.