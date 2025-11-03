3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смертельный наезд на пешехода совершил водитель в Кореличском районе. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.
Сегодня около 18.25 в деревне Долгиново Кореличского района 58-летний водитель автомобиля «Ауди» совершил наезд на 71-летнего пешехода. Он переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля. По предварительной информации, пешеход и автомобилист не увидели друг друга за проезжающим мимо большегрузом. Гражданин не был обозначен световозвращающими элементами.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход погиб на месте аварии. Возбуждено уголовное дело.
Правоохранители напомнили, что в темное время суток у водителя меньше шансов заметить пешеходов на дороге. В связи с чем важно себя обезопасить и использовать световозвращающие элементы, а также двигаться по тротуару либо обочине. -0-