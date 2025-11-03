На Украине нашли большое кладбище неопознанных бойцов ВСУ

Захоронение образовалось в апреле, и всего за несколько месяцев число могил выросло в несколько раз. Масштабы захоронений можно оценить по фото и видео, которыми поделились украинские СМИ, отметил представитель силовых структур. Появление кладбища «Деевка-2» совпало с завершением операции украинских войск в Курской области и единовременной передачей Киеву 6 тысяч тел военнослужащих, ликвидированных на этой территории.