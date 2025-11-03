Александр Бастрыкин взял на контроль случай в Крыму, где собака искусала малыша

В Симферополе собака покусала двухлетнего ребенка. Случаем заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщают наши коллеги из «КП — Крым» со ссылкой на региональный следком.
— Инцидент произошел на улице Залесской. Бродячее животное напало на маленького ребенка. В результате нападения двухлетний малыш получил травмы. Пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь, — уточнили в СК по региону.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Сотрудники проверят действия служб, отвечающих за отлов бездомных животных. Им предстоит выяснить, почему не были приняты меры по ограничению численности бродячих собак.
Александр Бастрыкин поручил руководителю крымского следственного управления Владимиру Терентьеву доложить о ходе расследования. Также будет дана оценка действиям уполномоченных служб. Следователи изучат все обстоятельства произошедшего.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
Читайте также.
В Шахтах бездомная собака укусила ребенка в детском саду.